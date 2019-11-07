Екатеринбург, , 08:16 — REGNUM На севере Свердловской области ожидается резкое похолодание. Столбик термометра опустится к минус 20 градусам, сообщают синоптики.

Похолодание пройдёт 8 и 9 ноября. Резкое понижение температуры ожидается в Ивделе, Краснотурьинске и других городах. Позднее морозы придут и в южную часть региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области, как и на европейской части России, 5−6 ноября отмечалось аномальное потепление. Столбик термометра достигал плюс 5 градусов, а выпавший ранее снег растаял.