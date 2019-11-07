Оренбург, , 08:10 — REGNUM В международном аэропорту Оренбурга задержана крупная партия шуб. Из владелец утверждала, что меховые изделия предназначены для личного пользования, однако таможенники сделали иной вывод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

В ведомстве отметили, что в багаже авиапассажира обнаружено 32 шубы. Гражданка Казахстана прибыла в оренбургский аэропорт из Турции. Женщина пояснила, что везет шубы для личного пользования себе и членам своей семьи.

Между тем таможенники пришли к иному выводу и заявили, что предприниматель перемещала через таможенную границу Евразийского экономического союза из Турции товар с нарушениями законодательства. Пассажирка не задекларировала шубы и везла товар явно для предпринимательской деятельности под видом товара для личного пользования.

В настоящее время партия шуб изъята. Меховые изделия проходят товароведческую экспертизу. Выясняется их рыночная стоимость. В отношении владельца возбуждено административное дело за недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.