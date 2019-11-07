Москва, , 08:10 — REGNUM У всех категорий медицинского персонала в России увеличился размер заработной платы за три квартала текущего года. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 ноября данные Росстата.

Согласно этим данным, приводимым RT, в период с января по сентябрь текущего года заработная плата врачей в России, которая на начало года составляла 73,6 тысяч рублей, выросла за этот период на 7% и составила на конец сентября в среднем 79 тысяч рублей.

Также отмечается, что наиболее высокая зарплата зафиксирована на Чукотке, где она в среднем составила 187,9 тысяч рублей, а самая низкая — в Ингушетии, 43,5 тысяч рублей.

Кроме этого, выросла на 7% зарплата среднего (фельдшера, медсестры, акушеры) и на 5% младшего медперсонала (санитары и младшие медсестры). Зарплата среднего медперсонала выросла с 36,4 тысяч рублей до более 39 тысяч рублей, а зарплата младшего — с 33,6 тысяч рублей до 35,4 тысяч рублей.

При этом самая высокая зарплата среднего персонала отмечена также на Чукотке (94,6 тыс. руб.), а самая низкая — в Ингушетии (22 тыс. руб.). Самая высокая зарплата младшего медперсонала зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (91,7 тыс. руб.), а самая низкая — в Ингушетии (21,6 тыс. руб.).

Отметим, как передавало, 6 ноября Росстат обнародовал данные, согласно которым зарплаты врачей в Поволжье на 25% ниже среднероссийского уровня.