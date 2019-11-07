Казань, , 08:08 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года в Татарии наблюдался рост числа заболевших по коклюшу, «мышиной» лихорадке, бактериальной дизентерии, острым гепатитам, гриппу, сифилису и педикулёзу. Татарстанстат обнародовал результаты анализа эпидемиологической обстановки в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», за январь-август 2019 года было зарегистрировано 5365 случаев острых кишечных инфекций, вызванных неустановленными инфекционными возбудителями, — 97,2% к такому же периоду 2018 года. В 2,4 раза выросло число случаев бактериальной дизентерии — до 40, но при этом на 6,4% снизился показатель по сальмонеллезной инфекции — до 541 случая. Почти на 35% увеличилось количество заболевших острыми гепатитами — до 124, в 2,2 раза «мышиной» лихорадкой — до 510 случаев, в 4,3 раза коклюшем — до 217 человек, на 21,5% гриппом — до 905 случаев, на 3,1% сифилисом — до 332 случаев, на 2,1% педикулёзом — до 838 случаев.

Помимо этого, за рассматриваемый период диагноз ВИЧ был поставлен 710 жителям республики (за тот же период 2018 года — 785).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году увеличение числа заболевших педикулёзом наблюдалось также в Алтайском крае, где за восемь месяцев выявили свыше 980 случаев.

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