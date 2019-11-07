Барнаул, , 08:06 — REGNUM Кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин сомневается в том, что общество готово к восприятию воззвания учёных о том, что, если не будут предприняты срочные меры по снижению выбросов углекислого газа, то человечество постигнут «неописуемые страдания». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление, подписанное более чем 11 тыс. специалистов, он пояснил:

«Естественно, ведущему мировому научному сообществу можно и нужно доверять. Ведь эти люди находятся в авангарде разных сфер научно-исследовательской работы. Объединить же представителей разных направлений научной мысли могли лишь накопленные знания, свидетельствующие о значительных проблемах, стоящих перед человечеством.

Увеличение численности населения наряду с непрерывным научно-техническим прогрессом приводит ко все большему и при этом всегда неблагоприятному воздействию на климат, влечет за собой экологическое неблагополучие. В результате у, казалось бы, бесконечно огромной по запасу прочности биосферы Земли происходит снижение эффективности механизмов саморегуляции, что в перспективе несет угрозу человеческой популяции.

Однако не всегда мнение научного сообщества оказывается достаточно весомым для того, чтобы произошли перемены. Политики, стоящие во главе государств, в большей степени ориентируются на соответствующее текущему моменту общественное мнение. А оно может оказаться недоброжелательным к подобным переменам — ведь они подразумевают под собой малопопулярные меры по сокращению вредных выбросов, которые приведут к потере рабочих мест и повсеместному удорожанию жизни. Готово ли к осознанию необходимости подобных перемен общество — большой вопрос».

Как уже сообщало ИА REGNUM, судя по пресс-релизу, опубликованному на EurekAlert!, международная группа ученых из 153 стран, включая Россию, заявила, что, если не будут предприняты срочные меры по снижению выбросов углекислого газа людьми, то человечество неизбежно постигнут «неописуемые страдания».

Читайте также: Ученые из 153 стран предрекли миру «неописуемые страдания»