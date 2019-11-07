Омск, , 07:56 — REGNUM К приезду президента РФ Владимира Путина в Омск готовились не только местные власти, но и горожане.

Портрет Владимира Путина из дубовой коры Скриншот со страницы Ольги Ясючени, Vk.com

Например, омичка Ольга Ясюченя показала в соцсетях портрет главы государства, выполненный ею из коры пробкового дуба.

На изготовление картины в технике маркетри ушло порядка 14 дней. Она состоит из основы и двух фигурных слоёв.

«Владимир Владимирович сильный политик, профессионал, умный, разносторонний человек. Решила попробовать выполнить его портрет в необычных материалах», — цитирует Ясюченю «СуперОмск».

По словам омички, она с удовольствием вручила бы портрет Владимиру Путину.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Омске стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На 7 ноября в рамках форума запланирована встреча Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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