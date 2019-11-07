Москва, , 07:48 — REGNUM Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту на семьи с детьми-инвалидами, текст соответствующего постановления опубликован 6 ноября на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, семьи имеющие ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года, могут рассчитывать на ставку по кредиту в размере 6%. При этом для жителей Дальнего Востока она будет ещё ниже — 5%. Воспользоваться льготой соответствующие категории граждан смогут до конца 2022 года.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6% годовых была запущена в России в начале 2018 года. Она рассчитана на семей с двумя и более детьми, в которых хотя бы один из них рожден в 2018—2022 годах. Механизм льготы предусматривает возмещение суммы по части банковской ставки за счёт государства.

Читайте также: Средства есть: в Госдуме назвали суммы для выполнения поручений президента

Читайте ранее в этом сюжете: Льготная ставка на «вторичку» для семей может составить до 5% — эксперт