Харбин, Китай, , 07:45 — REGNUM Пограничный с Россией порт Тунцзян в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая начал сезонные перевозки через границу с Россией судами на воздушной подушке, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Два китайских судна начали сезонную перевозку пассажиров между Тунцзяном и российским поселком Нижнеленинское. В первый же день было сделано 68 исходящий и 81 входящий рейс. Суда на воздушной подушке начали ходить по указанному маршруту в 1999 году. Они представляют собой по сути лодки-амфибии, способные передвигаться и по воде, и по суше, и по льду, и по почве.

Хэйхэ является еще одним важным пограничным портом Хэйлунцзяна. Прям через реку Амур напротив него расположен российский город Благовещенск. Между ними также запущены корабли на воздушной подушке. Переправа продлится два месяца пока на реках надёжно не встанет лёд.