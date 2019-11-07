Москва, , 07:45 — REGNUM На сайте Московского метрополитена появился тарифный калькулятор, рассчитывающий поездки по городу с учётом линий Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом 7 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Сайт подскажет стоимость поездки по конкретному маршруту, выбранному пользователем», — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, калькулятор позволяет сравнить расценки на пригородные железнодорожные перевозки с тарифами, которые начнут действовать уже в ближайшее время.

Кроме того, схема укажет время выбранной поездки.