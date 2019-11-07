Лхаса, Китай, , 07:34 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая постепенно решает проблему нехватки водоснабжения в бедных районах, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Горный регион в 2013 году поставил задачу обеспечить поставки питьевой воды 590 тыс. бедняков региона. В настоящее время проблема была решена для 588 870 человек, сообщили в департаменте водных ресурсов региона.

В департаменте сообщили, что осуществлено 23 304 проекта снабжения чистой питьевой водой в сельских районах. Особенно это актуально в зимний период. Регион страдает от частых засух, пересыхания рек, а также морозной погоды зимой, что затрудняет водоснабжение ферм и пастбищ.

Местные власти вложили 4,27 млрд юаней (около $610 млн) в совершенствования системы водоснабжения региона с 2016 года, включая установку подогреваемых резервуаров в деревнях и антифризовых установок.