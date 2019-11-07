Владивосток, , 07:36 — REGNUM В ходе проведения военно-морских учений дизельная подводная лодка Тихоокеанского флота произвела торпедную атаку на условного противника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

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Подводная лодка типа «Варшавянка» Приморской флотилии разнородных сил скрытно приблизилась к отряду малых противолодочных кораблей, игравших роль условного противника, и нанесла учебный удар двумя практическими торпедами, после чего экипаж подводной лодки отработал алгоритм ещё одной торпедной атаки в отношении большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», также сыгравшего роль условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, у берегов Сирии в Средиземном море корабли Черноморского и Балтийского флотов при поддержке авиации и береговых ракетных комплексов «Бастион» провели учения по нанесению ударов по условному противнику.