Орск, Оренбургская область, , 07:13 — REGNUM В Орске Оренбургской области подрядчик не укладывается в сроки запланированного графика ремонта дорог. В отношении него начали действовать штрафные санкции, об этом заявил глава города Василий Козупица по итогам инспектирования участков, где завершается капремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По словам градоначальника, подрядчик за каждый день отставания от графика организация выплачивает по 70 тысяч рублей.

Примечательно, что в 2020 году Орск получит 200 млн рублей на благоустройство дорог. По словам Козупицы, об этом уже есть доверенность с региональной властью. В результате у муниципалитета появится отремонтировать еще больше городских дорог.

До конца 2019 года необходимо завершить все проектные работы, торги и заключить контракты с подрядчиками.