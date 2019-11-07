Тегеран, , 08:35 — REGNUM Иранский фильм «6.5 метров» режиссера Саида Русти получил две награды 32-го Токийского кинофестиваля в Японии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Фильм получил награды в номинациях «лучшая мужская роль» (Навид Мохаммадзаде) и «лучший режиссер». «6.5 метров» — это криминальная драма, повествующая о полицейском по имени Сивур, который в поисках известного наркобарона «прочесывает улицы Тегеране и переворачивает их с ног на голову». В конце концов, Сивур вычисляет местонахождение преступника, но дело идет совсем не по плану.

32-й Токийский кинофестиваль проходил в Японии с 28 октября по 5 ноября 2019 года. Он является единственным японским кинофестивалем, аккредитованным Международной федерацией кинопродюсеров. Впервые он прошел в 1985 году, и с этого времени стал ведущим фестивалем в Азии.