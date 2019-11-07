Муара, , 07:13 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота 7 ноября завершил визит в порт Муара в государстве Бруней и продолжает выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В состав отряда входят флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».

Как сообщало ИА REGNUM, отряд прибыл в Бруней 3 ноября. В рамках делового визита командиры кораблей во главе с командиром отряда капитаном первого ранга Александром Шварцем посетили командующего ВМС Брунея. Военные моряки Брунея побывали на борту крейсера «Варяг».

В Муаре прошли товарищеские встречи по футболу и волейболу между моряками двух стран.

Напомним, отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока 1 октября.

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