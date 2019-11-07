Тегеран, , 08:25 — REGNUM 5 ноября генеральный секретарь Комитета по борьбе с наркотиками Ирана Эскандер Момени в ходе встречи с послом Китая в ИРИ Чан Хуа заявил, что Иран конфискует больше наркотиков, идущих транзитом из Афганистана в ЕС, чем какая-либо другая страна. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, за прошлый иранский календарный год (21 марта 2018−21 марта 2019) в Иране было конфисковано более 800 тонн наркотиков, большая часть из которых предназначалась для транзита на Запад. Эскандер Момени отметил, что Иран проводит полномасштабную борьбу с наркотиками из Афганистана в течение последних 40 лет, потеряв за это время более 3800 пограничников и военнослужащих.

Говоря о перспективах развития отношений Ирана и Китая в антинаркотической сфере, чиновник подчеркнул, что, несмотря на высокий уровень политических и экономических отношений между двумя государствами, страны должны развивать сотрудничество в борьбе со ввозом нелегальных веществ.