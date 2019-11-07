Южно-Сахалинск, 7 ноября 2019, 06:58 — REGNUM 7 ноября на Сахалине представители КПРФ проведут митинг, на котором намерены выдвинуть ряд требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Представители КПРФ намерены потребовать роста зарплат и пенсий, отмены «пенсионного геноцида», возврата всенародных выборов глав районов и городов.
Проведение митинга согласовано с властями.
Как сообщало ИА REGNUM, коммунисты Хабаровска впервые не проведут традиционную демонстрацию в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Они решили ограничиться митингом у памятника Ленину.