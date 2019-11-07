Кемерово, , 06:16 — REGNUM В Кемеровской области за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано четыре завозных случая инфекционных заболеваний: три случая лихорадки денге и один — лихорадки чикунгунья, сообщили ИА REGNUM в региональной управлении Роспотребнадзора.

«За 10 месяцев 2019 года санитарно-карантинный контроль проведён в отношении 829 транспортных средств (Кемерово — 639, Новокузнецк — 190), выполняющих международные авиарейсы», — уточнили в ведомстве.

Пассажиропоток в кузбасских аэропортах за это время остался в пределах аналогичного периода 2018 года — 189 тыс. человек. Из189 044 досмотренных на наличие признаков инфекционных заболеваний, у 13 человекподозрения на инфекционное заболевание (10 месяцев 2018 года — восемь человек).

В ведомстве уточнили, что через воздушные пункты пропуска в Кемеровской области осуществлялись международные транспортные связи с 12 странами мира, чаще с Таиландом, Вьетнамом, Турцией, Китаем и Казахстаном. В то же время Таиланд, Вьетнам и Китай входят в перечень стран, в которых «отмечено эпидемиологическое неблагополучие по опасным инфекционным болезням — холера, чума, малярия, лихорадка денге».