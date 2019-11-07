Москва, , 06:15 — REGNUM Бесплатную диагностику диабета смогут пройти жители России с 14 по 17 ноября, в рамках акции «Диабет: знаю, контролирую, живу». Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, организатора акции.

В рамках акции, организованной по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерации (МДФ), Роспотребнадзор предлагает пройти тест, позволяющий оценить степень риска развития сахарного диабета 2-го типа.

По результатом тестирования выдаётся промокод, дающий стопроцентную скидку на скрининговое исследование для диагностики диабета и контроля уровня сахара крови в медицинских офисах Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и медицинских учреждениях-партнерах Центра по всей России.

Пройти бесплатное обследование можно с 14 по 17 ноября.

Акция организована к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

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