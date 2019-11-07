Петропавловск-Камчатский, , 05:55 — REGNUM В шести районах Камчатского края и на четырех вулканах объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупредил жителей Камчатки местный противолавинный центр.

По их данным, с 8 по 10 ноября в горных районах Усть-Болынерецкого, Елизовского Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского, Соболевского районов повышается угроза схода лавин. Также лавины угрожают туристам, восходящим на Вилючинский, Авачинский, Козельский и Корякский вулканы.

Центр рекомендует туристическим организациям принять необходимые меры лавинной безопасности. Любителям экстремального спорта, туристам и охотникам рекомендуют на время действия штормового предупреждения воздержаться от походов в горные районы.