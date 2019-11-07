Кемерово, , 05:48 — REGNUM В Кузбассе продолжается иммунизация населения против гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 5 ноября привито 995,2 тыс. кемеровчан (37,2% от численности), планируется привет ещё около 345 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прививка

На неделе с 28 октября по 3 ноября в медицинские организации с признаками ОРВИ обратились 10 199 жителей Кузбасса. По сравнению с предыдущей неделей число больных уменьшилосьна 10,1% (на 1 145 случаев).

За неделю обследовано 68 больных ОРВИ, диагноз ОРВИ подтверждён у 15 больных.

Отметим, что численность населения Кемеровской области составляет 2 674 256 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за неделю с 14 по 20 октября в Кузбассе зарегистрировано 11,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в том числе 9,2 тыс. случаев среди детей до 15 лет.

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