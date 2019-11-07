Москва, , 05:43 — REGNUM Объём выявленных и уничтоженных хлебобулочных изделий в России за первые девять месяцев 2019 года составил около шести тонн, сообщает 7 ноября пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за отчетный период было исследовано более 60 тысяч проб, и в результате установлено, что гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствует 1,77% продукции.

Вместе с тем, по физико-химическим показателям установленным требованиям не соответствует 2,42% объёма изделий, а по содержанию загрязнителей химической природы — 0,11%.

Оценка качества пищевой продукции проведена в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

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