Харбин, Китай, , 05:43 — REGNUM Местные суды провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая публично вынесли приговор семи обвиняемым по пяти случаям браконьерства и незаконной перевозки изделий из диких животных, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Была зафиксирована в рамках рассмотренных дел незаконная перевозка трех видов находящихся под защитой животных, а также браконьерская охота на 413 диких птиц и 67 диких животных, включая бурую китайскую лягушку.

Согласно уголовному законодательству Китая, лицо, незаконно перевозящая диких животных или изделия из них, находящихся под защитой государства, могут сеть в тюрьму на срок не более пяти лет или же штрафу, если ущерб незначительный.

Те же, кто нарушает законы и правила охоты и наносят урон экологии получат максимум до трех лет тюрьмы. Провинция Хэйлунцзян богата различными видами диких животных, чем и привлекает браконьеров.