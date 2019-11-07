Москва, , 05:31 — REGNUM Самой закредитованной и уязвимой группой в России являются граждане со средним уровне доходов, говорится в новом исследовании холдинга «Ромир».

Кредиты Дарья Антонова © ИА REGNUM

"89% населения со средним уровнем дохода регулярно пользуется кредитными картами, 22% граждан этой же категории обременены автокредитом», — приводит РИА Новости данные исследования.

Отмечается, что кредит на неотложные нужды в этой группе имеет каждый пятый (20%), а ипотеку — каждый двадцатый гражданин (5,1%).

Исследование проведено по данным скан-панели домохозяйств холдинга, охватывающим примерно 40 тыс. граждан, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах России.

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