Хабаровск, , 05:35 — REGNUM В Хабаровске впервые не будет демонстрации в честь очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты решили ограничиться скромным митингом у памятника Ленину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Митинг у памятника Ленину пройдёт не днём, как раньше, а вечером. А в Комсомольске-на-Амуре 7 ноября коммунисты отметят традиционно — с демонстрацией трудящихся и торжественным митингом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в ДФО, как и во всей России, отметили День народного единства.