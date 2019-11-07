Москва, , 05:19 — REGNUM Автомобильная колонна с гуманитарным грузом для детей направлена в Донецкую и Луганскую Народные Республики, 7 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автоколонна выдвинулась из Донского спасательного центра в поселке Ковалевка Ростовской области. Она отправилась к государственной границе на пропускные пункты «Донецк» и «Матвеев Курган» .

Груз для Донбасса состоит из почти 600 тонн продуктовых наборов. Это уже 90-я по счету, колонна с гуманитарной помощью для ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября МЧС направило в Донбасс 550 тонн гуманитарных грузов.

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