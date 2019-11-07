Москва, , 04:45 — REGNUM В России планируют разработать отдельные подпрограммы капремонта ветхого жилья, и по одной из них нагрузку по ремонту жилья могут переложить на граждан. Об этом 7 ноября пишут «Известия» со ссылкой на министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Деньги на ремонт Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации издания, речь идёт о домах с износом более 70%. Авторы идеи предлагают закрепить норму, в соответствии с которой ремонт жилья, не получившего статус аварийного, будут финансировать владельцы.

Вместе с тем, рассчитывают инициаторы, необходимую поддержку гражданам смогут оказать местные власти — в соответствии с региональными программами ремонта. Предложение ведомства обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме РФ.

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