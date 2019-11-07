Нанкин, Китай, , 04:26 — REGNUM От умеренной до серьезной засуха обрушилась на множество районов провинции Цзясну на востоке Китая с начала нынешней осени, сообщили в местной метеорологической обсерватории, передает 6 ноября агентство Синьхуа.

Засуха

В городах включая Нанкин, Чжэцзян, Чанчжоу и Янчжоу выпало менее 10 мм осадков за прошедшие 50 дней, что является рекордно низким показателем с 1961 года за указанный период. Провинция пострадала от высоких температур и нехватки осадков с марта. Средний уровень осадков с 1 марта по 29 октября составил 653,3 мм, что на 24% меньше, чем в нормальный год.

Спутниковый метеорологический мониторинг также показал снижение уровня воды в трек крупнейших реках провинции. Согласно проведенному анализу, засуха может быть связана с Эль-Ниньо (колебанием температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана).

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