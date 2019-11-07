Нанкин, Китай, , 04:20 — REGNUM Таможня города Наньтуна провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла более 100 пауков-тенётников рода черная вдова и огромное количество паучьих ооцист, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Пауки и ооцисты были найдены на панамском судне, который привез их из тропических регионов на юге Тихого Океана, как заявил капитан. Паук, которого также еще называют коричневой вдовой, как правило, водится в тропических широтах. Они могут своим укусом нанести как косметический, так и фатальный вред человеку. Особенно они опасны для детей, стариков и больных. Таможня провела полную дезинфекцию судна.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня китайской провинции Гуандун на юге страны раскрыла банду контрабандистов бензина.

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