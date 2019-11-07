Владивосток, , 04:51 — REGNUM Порядка 800 работников образовательных учреждений Владивостока получили уведомления о сокращении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Приморья.

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В ближайшие два месяца в образовательных учреждениях Владивостока будут сокращены 800 сторожей и вахтёров. Также в Федерации профсоюзов Приморского края отметили, что в Центре судостроения «Дальзавод» ещё 10 работников получили уведомления о сокращении.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за отказа системы контроля и управления доступом, длительное время учащиеся школы № 1 в Биробиджане не могли попасть в образовательное учреждение.