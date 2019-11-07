Нанкин, Китай, , 03:59 — REGNUM Еще один выживший в Нанкинской резне ушел из жизни ночью по Пекину 5 ноября в возрасте 102 лет, сообщает агентство Синьхуа.

После смерти Ян Гуйчжэня всего в Китае остался 81 переживший те страшные события зверской расправы японских милитаристов над мирным и беззащитным населением столицы Китайской Республики города Нанкина.

Резня началась 13 декабря 1937 года. Более шести недель японские преступники держали город в оккупации. За это время они истребили 300 тыс. гражданских и безоружных солдат, что делает этот эпизод одним из самых варварских за время Второй мировой войны.

Когда японцы пришли в город Ян был 20-летним юношей. Он прятался в подземных ходах, чтобы избежать преследования, о чем говорится в его свидетельских показаниях. Китайские власти собирают и хранят все свидетельства, письменные, аудио и видео доказательства совершенных Японией преступлений, в которых она не спешит раскаиваться.

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