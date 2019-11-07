Казань, , 03:47 — REGNUM В столице Татарии разворачивается трудовой скандал, в который привлекли судебную инстанцию и прокурора. Бывший главный режиссёр ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им.К. Тинчурина» Рашид Загидуллин потребовал признать приказ министерства культуры РТ о прекращении с ним трудовых отношений незаконным, восстановить его в прежней должности и выплатить 50 тыс. рублей компенсации морального вреда. Иск поступил в Вахитовский районный суд Казани, слушание отложено до 13 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск режиссёра, который отработал в театре более 26 лет, поступил в суд 15 октября 2019 года и рассматривается судьёй Артуром Сафиным. В дело в качестве третьего лица привлечён и сам театр. Ответчиком выступает минкультуры РТ. В споре также участвует и прокуратура Вахитовского района. Предварительное судебное заседание назначено на 13 ноября 2019 года.

Выбор ответчика обоснован тем, что именно данное ведомство приняло решение о прекращении трудовых отношений в сентябре 2019 года. Трудовой контракт с Загидуллиным не был продлён.

В комментариях казанским СМИ глава министерства Ирада Аюпова непродление контракта объяснила тем, что главный режиссёр в театре занимал сразу две должности — сценариста и художника-постановщика.

«Но важно, чтобы у каждого направления было профессиональное представительство и творческое разнообразие в части режиссёрского видения», — цитирует министра издание «Татар-информ».

Аюпова тогда же уточнила, что нового режиссёра брать не будут и театр поработает с приглашёнными специалистами.