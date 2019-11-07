Пекин, , 03:44 — REGNUM В Китае зафиксировано около 26,7 тыс. случаев добровольного донорства органов с 2010 года по конец октября 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

За прошедшую декаду в Китая количество трансплантаций органов достигло 20 тыс. случаев, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ду Бин во время форума, прошедшего 5 ноября в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая.

В настоящее время Китай занимает второй место в мире по числу донорства и трансплантации органов. По данным Китайского административного центра трансплантации органов, распространенность донорства увеличилась за указанный период с 0,03 до 4,53 доноров на миллион человек. На конец марта 2019 года зафиксировано более 1,16 млн доноров.

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