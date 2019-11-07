Петропавловск-Камчатский, , 03:56 — REGNUM Минобороны РФ построит в камчатском Вилючинске бронированные укрытия для атомных подлодок. Сооружения призваны защитить лодки от ядерного удара, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Укрытия будут предназначены для стратегических ракетоносцев «Борей» и «Ясень», а также для бесшумных дизельных субмарин «Варшавянка» и «Лада». Начать строительство бронированных доков планируется уже в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на Камчатку прибыли два новых патрульных корабля.