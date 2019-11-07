Исламабад, , 08:30 — REGNUM Законопроект о внесении изменений в Акты о христианском браке и разводе в Пакистане стал причиной разногласий между министерством прав человека и министерством права и правосудия.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правительство Пакистана давно работает над реформой брачного законодательства для христиан, созданного еще в эпоху британского колониального правления. В августе министр прав человека Ширин Мазари выразила уверенность, что в самое ближайшее время законопроект после одобрения кабинета будет направлен для рассмотрения в парламент. Однако неожиданно документ подвергся критике другого ведомства — министерства права и правосудия.

Министерство защищает интересы самой большой в стране христианской общины — католической — и требует пересмотреть документ в ее интересах. По мнению представителя Католической церкви в Пакистане Джеймса Чаннана, «Закон о христианском разводе», принятый в 1870 году, противоречит учению Церкви. Пакистанские католики выступили против каких-либо законопроектов, регулирующих вопросы развода, так как такой акт не признается Ватиканом. Возникшие разногласия привели к затягиванию принятия законопроекта, препятствуя реформе колониального законодательства.