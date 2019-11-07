Исламабад, , 08:42 — REGNUM 7 ноября администрация пакистанского города Лахор (провинция Панджаб) объявила о закрытии всех школ из-за смога, угрожающего здоровью горожан.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, все школы будут закрыты из-за густого смога, окутавшего многомиллионный город. Правительство провинции чрезвычайно озабочено экологической ситуацией в городе: главный министр Сардар Усман Буздар призвал все ответственные структуры города и провинции работать над улучшением ситуации.

Напомним, что в недавно опубликованном международном рейтинге качества воздуха пакистанский Лахор занял второе место среди городов с самым плохим воздухом. В правительстве провинции Панджаб в ухудшении ситуации обвиняют соседнюю Индию: столица страны Нью-Дели оказалась на первой строчке рейтинга.