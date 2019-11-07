Рига, , 00:32 — REGNUM В связи с акцией протеста медиков, 7 ноября, в самой большой больнице Риги отложено 100 операций и 700 приёмов у специалистов — пишет портал NRA.

Чтобы не возник хаос всю неделю специалисты регистрационного центра клиники работали с пациентами. Информация об этом была доступна на официальной странице клиники в интернете и в социальных сетях.

В обычном режиме будет работать только центр неотложной медицинской помощи. Пациенты уже находящиеся на лечение получат всю помощь в соответствии с врачебным планом.

Как ранее писало ИА REGNUM, 7 ноября пройдёт акция «Один день без врача» с помощью которой медики намерены заставить правительство исполнить принятый ранее закон об индексации заработной платы медицинского персонала.