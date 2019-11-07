Панама, , 08:41 — REGNUM Панамская молодёжь возобновила протесты против реформы конституции, которую она считает недемократической. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В свою очередь, президент Лаурентино Кортисо настоял на том, что протесты должны носить исключительно мирный характер. Глава государства пообещал, что правительство выслушает все предложения граждан, но предупредил, чтобы «никто не чувствовал себя хозяином конституции», и выразил сожаление в связи с беспорядками.

Тем временем 6 ноября начались судебные слушания по делам 96 задержанных во время столкновений между демонстрантами и полицией в последнюю неделю октября.