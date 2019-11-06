Москва, , 23:45 — REGNUM Движение по ряду центральных улиц Москвы будет ограничено 7 ноября в связи с проведением торжественного марша, посвящённого 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в Twitter.

В частности, с 6:00 до 13:00 будут перекрыты улица Ильинка на участке от Новой площади до Красной площади, улица Варварка на участке от Старой площади до Красной площади, а также площадь Васильевский спуск.

С 8:00 до 12:00 будет ограничено движение по Моховой улице от Большой Никитской до Тверской.

С 13:00 с открытием по мере продвижения колонны будут перекрыты Страстной бульвар на участке от улицы Большая Дмитровка до пересечения с Петровкой, а также улица Петрова на участке от Страстного бульвара до театрального проезда.