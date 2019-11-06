Москва, 6 ноября 2019, 23:15 — REGNUM Причастность ранее задержанного подозреваемого к убийству начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева не подтвердилась. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, что Эльджаркиев и его брат — врач Первой градской больницы были застрелены в Москве. Убийство носит признаки заказного. По горячим следам задержать киллера не удалось.
В рамках расследования этого убийства были допрошены девять человек. Их причастность к убийству ничем не подтверждается.
Один из подозреваемых был задержан, но и его пришлось отпустить.
По версии следствия, киллер может скрываться в труднодоступных районах Ингушетии.