Москва, , 23:11 — REGNUM В Минобороны РФ считают странными заявления депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской («Единая Россия») относительно ситуации в российской армии в контексте трагедии в военной части в Забайкалье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Наталья Поклонская Kremlin.ru

«Опубликованные в телеграм-канале «Наталья Поклонская» призывы к Минобороны России о «недопустимости скрывать и замалчивать то, что происходит в армии» в контексте трагедии с расстрелом 25 октября рядовым Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев, выглядят, по меньшей мере, странными. Если данные заявления действительно принадлежат юристу Наталье Поклонской, то хотели бы напомнить, что именно военное ведомство первым сообщило полную информацию о факте трагедии и известных к тому времени обстоятельствах происшествия», — сказали в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве также отметили, что представители министерства оказывают максимальное содействие правоохранительным органам для полного и объективного расследования причин происшествия: «Тем не менее, в своей деятельности, российское военное ведомство, кроме стремления к открытости, руководствуется и требованиями действующего законодательства, и, прежде всего, статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ «О недопустимости разглашения данных предварительного расследования».

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