Варна, Болгария, , 23:07 — REGNUM Сербы мешают западным стратегам установить полный контроль на Балканах. Об этом заявили участники состоявшейся 26−27 октября в болгарской Варне 2-й конференции Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта.

Участие в мероприятии приняли представители компартий, антиимпериалистических и антифашистских организаций Болгарии, Белоруссии, России, Германии, Австрии, Сербии, Польши, Турции, Перу и ДНР.

Они напомнили: «В марте этого года исполнилось 20 лет со дня начала жестокой бомбардировки Югославии силами НАТО, за время которой погибли мирные люди, большинство из которых сербы, в том числе дети. Агрессоры НАТО бомбили сербов только за то, что они с оружием в руках отстаивали Косово — древнюю колыбель сербской культуры — от албанских захватчиков, являющихся марионетками Запада. Западных стратегов не устраивают сербы, мешающие им».

«Мы заявляем о полной поддержке свободолюбивого сербского народа в его справедливой борьбе по защите целостности Республики Сербия и Республики Сербской, за отстаивание своей национальной идентичности и за правдивое освещение событий, происходивших в Югославии во время ее разрушения. Мы требуем освобождения из тюрьмы незаконно осужденных так называемым Гаагским трибуналом героя сербского народа генерала Ратко Младича, президента Республики Сербской Радована Караджича и других героев сербского народа», — сказано в резолюции конференции.