Москва, 6 ноября 2019, 23:01 — REGNUM Все несоответствия, которые были выявлены Росавиацией, авиакомпания Azur Air пообещала устранить, сообщает 6 ноября агентство «Москва».

Самолёт авиакомпании Azur Air
Самолёт авиакомпании Azur Air
Anna Zvereva

Уточняется, что устранить нарушения компания обещает до 22 ноября 2019 г. Соответствующее заявление сделано после того, как руководство авиакомпании ознакомилось с актом внеплановой проверки, проведённой Росавиацией.

«Работа над исполнением рекомендаций регулирующего органа не скажется на выполнении авиакомпанией своих обязательств перед партнёрами и пассажирами будущих рейсов. Все программы полётов будут осуществляться в полном объёме», — отметили в компании.

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Напомним, проверку Росавиация провела в авиакомпании после авиапроисшествия в аэропорту Барнаула с самолётом Azur Air. По итогам проверки в Росавиации заявили, что если выявленные нарушения исправлены не будут, «в деятельность авиакомпании будут введены ограничения».

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