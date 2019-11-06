Тегусигальпа, , 23:05 — REGNUM Председатель Чёрной братской организации Гондураса Мириам Миранда заявила о существовании плана по убийству лидеров народа гарифуна и росте насилия в отношении этой индейской общины. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Гондурасцы André Schütte

«Существует план смерти по истреблению нас, это очень избирательное истребление», — заверила Миранда. Председатель Организации с тревогой отметила, что за 2019 год в Гондурасе уже убито как минимум 16 представителей гарифуна, 6 из них — женщины.

«Поскольку община всегда вела себя мирно, участившиеся убийства её членов представляют из себя тревожный сигнал», — поделилась опасениями общественный деятель. Миранда осудила «наплевательское отношение» к её народу со стороны гондурасских властей. По её словам, они считают его полезным «лишь в танцах, кулинарии, игре в футбол, не уважая при этом исконных прав этой коренной общины».