Сринагар, Индия, , 23:04 — REGNUM В индийском Джамму и Кашмире восстановят железнодорожное сообщение с 11 ноября. Об этом 6 ноября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Железная дорога в Индии Challiyan

Представитель правительства Джамму и Кашмира Басир Ахмад Хан подчеркнул, что ситуация в Джамму и Кашмире практически нормализовалась, что позволяет обеспечить должный уровень безопасности для движения поездов в регионе. Сообщается, что с 7 по 9 ноября местное управление железнодорожного транспорта проведёт инспекцию путей, а 10 ноября проведут испытания поездов на железнодорожных маршрутах региона. Грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение в Джамму и Кашмире будет запущено 11 ноября.

Напомним, что железнодорожные перевозки в регионе были приостановлены 5 августа, когда правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир.