Варна, Болгария, , 22:36 — REGNUM «Несмотря на то, что гитлеровский фашизм был сокрушен в 1945 году, и были уничтожены фашистские режимы в других странах, на мировую политическую арену выходит теперь неофашизм, вновь угрожающий человечеству военной опасностью», — констатировали в своей резолюции участники состоявшейся 26−27 октября в болгарской Варне 2-й конференции Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ).

Конференция представителей компартий, антиимпериалистических и антифашистских организаций Болгарии, Белоруссии, России, Германии, Австрии, Сербии, Польши, Турции, Перу, Донецкой Народной Республики (ДНР) констатировала: мир скатывается к III мировой войне. По их мнению, «главной причиной обострения ситуации на планете является углубление общего кризиса империалистической системы, при которой усиливается социальная несправедливость и неравенство в обществе, а алчность капитала, не имеющая границ, растёт».

Участники конференции отметили, что фашизму свойственны расизм, шовинизм, милитаризм, агрессивность по отношению к другим странам. При этом обязательной чертой фашизма является антикоммунизм по самой направленности террора против трудящихся. В их документе сказано: «Для того, чтобы бороться с современным неофашизмом, надо четко представлять, что такое фашизм вообще. Мы, делегаты 2-й конференции ЕМААФ считаем, что научно верное определение фашизма было дано Георгием Димитровым в докладе на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году: «Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».

«Мы выступаем категорически против ущемления прав и свобод русскоязычного населения властями прибалтийских государств: Эстонии, Латвии и Литвы. Мы требуем, чтобы в этих государствах были запрещены шествия и массовые мероприятия бывших пособников гитлеровских оккупантов, осуществлявших политику геноцида в отношении советских граждан на оккупированной территории во время Великой Отечественной войны. Мы требуем, чтобы власти Эстонии прекратили борьбу с памятниками советским воинам, благодаря которым был сокрушен гитлеровский фашизм», — сказано в резолюции ЕМААФ.

Там также отмечено, что «особую угрозу миру в Европе несет опасность возрождения фашизма в Германии». Выражена поддержка «коммунистов Болгарии, ведущих борьбу против возрождения фашизма» в своей стране и против антироссийской политики болгарского руководства, за выход страны из НАТО и ликвидацию военных баз этого военно-политического блока.