Екатеринбург, , 22:32 — REGNUM В столице Среднего Урала будет возведено шесть детских садов в течение 2020 года. Об этом сообщает «Федерал пресс».

Макс Либерман. Детский сад. 1880

Как заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с депутатами гордумы, сейчас на разных стадиях строительства находятся 12 школ. В городе строят шесть детских садов, которые будут сданы в 2020 году.

Детсады смогут вместить в себя более 1 тысячи 500 дошкольников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ожидают рост числа дошкольников. Пик по численности придётся на 2022 год, считают в мэрии.

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