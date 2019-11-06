Москва, , 22:15 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.

Напомним, что с подачи Baza стала распространяться информация о том, что свои преступные действия Шамсутдинов объяснил якобы тем, что ему угрожали изнасилованием.

Накануне отец обвиняемого Салим встретился со своим сыном и подтвердил его вменяемость. Он назвал своего сына «обычным парнем» и заявил, что солдат решил убить своих сослуживцев из-за дедовщины.

«Он дал понять, что его довели», — сказал Салим.

Сразу же после этого в сети и появилась информация о том, что Шамсутдинов якобы объяснил следователям свой поступок угрозой изнасилования.

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — приводит издание Baza показания, которые якобы давал Шамсутдинов.

Однако его старший брат Риян эту информацию сразу же опроверг. Он рассказал, что Рамиль ни о каких угрозах изнасилования не рассказывал, хотя действительно жаловался на дедовщину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в военной части 54 160 в Забайкальском крае. Погибли восемь человек, четверо солдат-срочников, двое контрактников и два офицера. Шамсутдинову грозит пожизненное.

В Минобороны РФ заявили, что появившаяся информация о якобы угрозах изнасилования Шамсутдинову совершенно не соответствует действительности.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — заявили в Министерстве обороны России.