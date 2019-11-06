Москва, , 22:10 — REGNUM В Москве реорганизовано государственное унитарное предприятие по оказанию услуг природоохранного назначения. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Документ опубликован 6 ноября на официальном портале мэра и правительства столицы.

Предприятие реорганизовано в государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Государственный природоохранный центр». Сокращённое название — ГПБУ «Государственный природоохранный центр».

ГПБУ займётся выполнением мероприятий по обеспечению охраны и использования объектов животного мира, обеспечением проведения обследования на водных объектах города Москвы, обеспечением мероприятий в области государственного экологического надзора с использованием спецтранспорта.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на вице-мэра Петра Бирюкова.