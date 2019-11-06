Никосия, , 21:49 — REGNUM Правительство Кипра решило отобрать гражданство у ряда инвесторов, которые получили его за то, что вкладывали в экономику островного государства. Об этом пишет Cyprus Times.

Напомним, что Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику острова. Такая практика началась в 2013 году, и гражданство Кипра с тех пор получили около 2 тыс. человек.

Однако в правительстве решили, что 26 человек получили паспорта Кипра незаконно. В итоге министр внутренних дел республики Константинос Петридикс принял решение аннулировать гражданства этих людей.

Среди них девять граждан России. Остальные — граждане Камбоджи, Китая, Кении, а также граждане Ирана и Малайзии.