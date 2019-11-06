Копенгаген, , 22:18 — REGNUM В датском муниципалитете Оденсе живущим в округе Рисинг преступникам, которые были осуждены за нарушение уголовного кодекса или закона об оружии в 2019 году, будет предложено переехать за плату.

Округ Рисинг потенциально может стать «жестким гетто», однако власти муниципалитета и некоторые жилищные союзы решили принять меры, чтобы этого не допустить. Так, тем, у кого были проблемы с законом, предложат 2221 доллар при условии их переезда. Городской совет Оденсе полностью поддержал данную инициативу. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Представитель муниципалитета Бриан Дюбро в связи с этим заявил: «У нас сложилась, откровенно говоря, паршивая ситуация. Мы стоим перед выбором: либо предпринять определенные шаги, которые в обществе считаются неправильными, либо поставить под удар многих жителей Рисинга, рискующих потерять жилье. Если нам не удастся выселить криминальных элементов из этого района, он окажется в списке «жестких гетто», и тогда муниципалитет будет вынужден снести большинство жилых зданий».